Пассажирскую навигацию в Татарстане планируют завершить 7 ноября

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Артур Казанцев). Пассажирскую навигацию в Татарстане предполагается завершить 7 ноября. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе судоходной компании «Татфлот».

«Скорее всего, период навигации завершится 7 ноября, а рейсы в Болгар уже завершены», – пояснили в компании.

При этом в коммерческом отделе «Татфлота» рассказали, что при принятии решения об окончании навигационного периода в компании будут ориентироваться на погодные условия.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков анонсировал возможность перехода АО «Судоходная компания “Татфлот“» после завершения навигационного периода в собственность Татарстана.

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