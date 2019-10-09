WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 октября 2019, 08:52

Здоровье и среда

Грибы оказались способны снизить вероятность развития рака простаты

Рекомендуем

Здоровье и среда

Грибы оказались способны снизить вероятность развития рака простаты

Особенно полезно присутствие грибов в рационе для мужчин 50 лет и старше, которые едят не так много овощей и фруктов.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Регулярное употребление в пищу грибов уменьшает вероятность развития рака простаты. К такому выводу пришли исследователи из японского Университета Тохоку, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт вуза.

Медики длительное время наблюдали за состоянием здоровья более чем 36 тыс. мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. В ходе исследования добровольцев попросили заполнить анкету, в которой необходимо было рассказать об образе жизни, диете и присутствии в ней грибов, а также о физической активности и вредных для здоровья привычках.

В итоге ученые выяснили, что присутствие в рационе грибов снижает риск развития рака простаты. Особенно заметен положительный эффект среди мужчин 50 лет и старше, которые питались преимущественно молочными и мясными продуктами с небольшим количеством овощей и фруктов.

В связи с полученными результатами доцент факультета эпидемиологии Университета Тохоку Шу Чжан напомнил, что грибы «являются источником витаминов, минералов и антиоксидантов», отмечает агентство. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Бугульме стартовала прививочная кампания против гриппа
Новости дня
09:32
Пассажирскую навигацию в Татарстане планируют завершить 7 ноября

Рейсы из Казани в Болгар сейчас уже не осуществляются.

09:29
Появилось видео с места аварии со сбитой семьей в Казани, в которой погиб четырехлетний ребенок

Смертельное ДТП произошло вчера вечером на улице Гаврилова.

09:15
Новый Центр обслуживания потребителей ОАО «Сетевая компания» открылся в Казани

После переноса в новые помещения центр «Горки» получит новое название – «Победа».

09:00
В восточной зоне Татарстана появятся пиролизные установки по переработке отходов

В качестве наиболее перспективной площадки для размещения объектов рассматривается зона между Альметьевском, Бугульмой и Лениногорском.

09:00
В Казани покажут комедию «Охота на Мужчин» со звездным актерским составом

Увлекательная, динамичная комедия придется по душе всем зрителям.

09:00
«Открытие Брокер» дарит беспрецедентные подарки инвесторам

Кешбэк от комиссии за сделки начисляется в виде баллов на бонусный счёт в программе лояльности компании «O. InveStore!».

08:52
Грибы оказались способны снизить вероятность развития рака простаты
08:30
Цех по сушке ила в Казани построят к середине 2020 года

Параллельно эксперты рассматривают возможность применения американских технологий по утилизации иловых полей.

08:23
КФУ требует у «Ак Барс Девелопмента» починить крышу и систему кондиционирования планетария

Университет не устроило качество ремонта единственного в России планетария, созданного при высшем учебном заведении.

08:19
В Зеленодольске парни ограбили мужчину и пытались продать его телефон в цветочном ларьке

Одного из злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

08:10
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России с 1,2% до 1%
08:00
«Заменить МСЗ они не смогут»: Татарстан изучил американские технологии переработки отходов

Власти республики надеются на федеральные меры поддержки для новых проектов в сфере обращения с отходами.

07:42
Рустам Минниханов проведет переговоры с Генконсулом Турции в Казани и главой Euronews

Президент РТ примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя.

07:40
Instagram отключит возможность следить за действиями друзей
07:22
ВК «Синтез» на старте Лиги чемпионов уступил венгерскому «Сольноку»

Несмотря на упорную борьбу на протяжении трех периодов, казанцам не удалось взять верх.

07:04
В Нижнекамске откроется новая платформа для обучения специалистов по стандартам WorldSkills

На ремонтные работы из республиканского бюджета было выделено 137 млн рублей.

06:50
Россия вновь заняла 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности
06:32
В Гидрометцентре России рассказали о новой волне потепления

Повышение температуры воздуха затронет и регионы ПФО.

06:16
Инвалиды-колясочники сразились в бочче, шаффлборд и кульбутто на фестивале в Мамадыше

Инвалиды-колясочники со всего Татарстана сразились в пяти дисциплинах.

05:35
Спортсмены Бугульмы завоевали все комплекты наград на первенстве Удмуртии по тяжелой атлетике

В соревнованиях приняли участие более 60 тяжелоатлетов из пяти регионов Российской Федерации.

04:44
В Альметьевске запустили проект для развития «особенных» детей «Протяну руку помощи»

Для ребят провели несколько мастер-классов по изготовлению оберегов, варенья, а также уроки по рукоделию, флористике, кулинарии и вышиванию.

03:40
Незрячему студенту из Удмуртии учиться в Нижнекамске помогает собака-поводырь

Собака уже познакомилась с маршрутом следования, спокойно ведет себя на занятиях, сопровождает студента и обеспечивает ему безопасность.

02:26
Мамадышские фестивали «Кирмен Жиены» и SunnyФест вошли в финал Russian Event Awards

Для участия в финале регионального тура Russian Event Awards из ПФО был отобран 141 проект из 13 регионов.

01:37
Сарабикуловская школа Лениногорского района отметила вековой юбилей

Юбилей школы стал всеобщим сельским праздником, объединившим разные поколения жителей и уроженцев села.

00:21
В Камских Полянах достраивают экопарк и комплекс для перевалки сельхозпродукции

В ближайшем будущем в моногороде достроят одну из самых ярких достопримечательностей поселка – экопарк «Оазис».

События