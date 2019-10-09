Грибы оказались способны снизить вероятность развития рака простаты

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Регулярное употребление в пищу грибов уменьшает вероятность развития рака простаты. К такому выводу пришли исследователи из японского Университета Тохоку, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт вуза.

Медики длительное время наблюдали за состоянием здоровья более чем 36 тыс. мужчин в возрасте от 40 до 79 лет. В ходе исследования добровольцев попросили заполнить анкету, в которой необходимо было рассказать об образе жизни, диете и присутствии в ней грибов, а также о физической активности и вредных для здоровья привычках.

В итоге ученые выяснили, что присутствие в рационе грибов снижает риск развития рака простаты. Особенно заметен положительный эффект среди мужчин 50 лет и старше, которые питались преимущественно молочными и мясными продуктами с небольшим количеством овощей и фруктов.

В связи с полученными результатами доцент факультета эпидемиологии Университета Тохоку Шу Чжан напомнил, что грибы «являются источником витаминов, минералов и антиоксидантов», отмечает агентство.

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