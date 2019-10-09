(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Зеленодольске парни ограбили мужчину и пытались продать его телефон в цветочном ларьке, сообщили в пресс-службе Росгвардии РТ.

«Экипаж УВО прибыл на улицу Лядова, где произошло ограбление. Потерпевший рассказал, что распивал спиртное в кампании незнакомых парней, они поссорились и парни отобрали у мужчины телефон, а когда он попытался их догнать – несколько раз ударили», — рассказали в Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии оперативно обнаружили одного из нападавших – им оказался 21-летний житель Казани, уже имеющий судимость. Как выяснилось, молодой человек попытался безуспешно продать телефон в цветочном ларьке.

Молодого человека доставили в отдел полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

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