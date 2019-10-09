Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России с 1,2% до 1%

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Всемирный банк спрогнозировал замедление роста экономики России в 2019 году до 1% вместо предполагавшихся ранее 1,2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Всемирного банка об экономике стран региона Европы и Центральной Азии за октябрь 2019 года.

«Прогнозируется, что [экономический] рост в России замедлится до 1% в 2019 году», – сказано в документе.

Кроме того, эксперты Всемирного банка ухудшили прогноз роста ВВП РФ в 2020 году – с 1,8% до 1,7%. В 2021-м экономика увеличится на 1,8%.

Аналитики отметили негативное влияние на экономику страны ряда факторов. Среди них – слабые инвестиции и снижение промышленной активности из-за соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, а также уменьшение розничных продаж из-за увеличения НДС на 2% и ужесточение денежно-кредитной политики.

Все это усугубляется продолжающимся воздействием введенных против России санкций. Вместе с тем реализация национальных проектов может стать одним из факторов, способных поддержать рост экономики РФ в 2020 году, предположили экономисты.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Россия вновь заняла 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.