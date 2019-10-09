ВК «Синтез» на старте Лиги чемпионов уступил венгерскому «Сольноку»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Казанский «Синтез» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов по водному поло среди мужских команд уступил венгерскому «Сольноку» со счетом 10:13.

Как отмечает пресс-служба татарстанской команды, гостевая встреча «запомнится казанским ватерполистам упорной борьбой на протяжении трех периодов».

Счет в матче открыли венгры спустя всего полминуты после его начала, но относительно долго казанцам удавалось сравнивать счет или хотя бы сокращать разрыв. После первой четверти на табло был счет 3:3, после второй – 7:6.

Затем дистанция между командами увеличилась – после третьего периода счет стал 10:8. Но даже пять пропущенных голов подряд не помешали гостям уменьшить отставание от хозяев. Итоговый счет – 13:10.

Дублями в составе «Синтеза» отметились Николай Лазарев и Сергей Лисунов. Голкипер Антон Антонов отразил пять из 18 бросков игроков «Сольнока».

В рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Синтез» 18 октября встретится в Греции с «Олимпиакосом».

«Сольнок» (Сольнок, Венгрия) – «Синтез» (Казань, Россия) – 13:10 (3:3, 7:6, 10:8, 13:10).

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