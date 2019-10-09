Россия вновь заняла 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Россия заняла 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за 2019 год. Это следует из соответствующего доклада Всемирного экономического форума.

РФ опережает Кипр, но уступает в конкурентоспособности Словакии. При этом по сравнению с 2018 годом ее позиция не изменилась. В 2017-м же Россия находилась на две ступеньки ниже – на 45-м месте.

Топ-3 стран по конкурентоспособности включает Сингапур, США и Гонконг (специальный административный район Китая).

Индекс глобальной конкурентоспособности составляется с 2004 года, тогда как сам доклад о глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума готовится с 1979-го.

Рейтинг оценивает способность стран обеспечить высокий уровень благосостояния своих граждан. Он включает 103 индикатора, каждый из которых использует шкалу от 0 до 100.

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