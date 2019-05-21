WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 октября 2019, 07:42

Официальная хроника

Рустам Минниханов проведет переговоры с Генконсулом Турции в Казани и главой Euronews

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Официальная хроника

Рустам Минниханов проведет переговоры с Генконсулом Турции в Казани и главой Euronews

Фото: архив/Владимир Васильев

Президент РТ примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня проведет ряд деловых встреч, а также совершит рабочую поездку в Набережные Челны, где пройдет торжественное мероприятие по случаю Дня машиностроителя. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе руководителя республики.

Утром Рустам Минниханов планирует встречу с новым Генеральным консулом Турецкой Республики в Казани Исметом Эриканом, который был назначен на эту должность в первых числах октября. Господин Эрикан уже двенадцатый генконсул за историю дипломатических отношений Татарстана и Турции, которая началась в 1996 году. Согласно международному протоколу, с назначением нового консула проходит процедура знакомства с руководством Татарстана.

После переговоров с генконсулом Президент РТ планирует встретиться с генеральным директором телеканала Euronews Майклом Питерсом. Как сообщила ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, в ходе встречи планируется обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества.

«У Татарстана был ряд проектов с Euronews в рамках Универсиады, а также же чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019. Канал Euronews показывал расширенные репортажи о республике Татарстан. В ходе встречи планируется обсудить новые направления сотрудничества. Мы заинтересованы в продвижении положительного имиджа республики на таком крупном канале, как Euronews», – сказала Лилия Галимова.

Во второй половине дня Президент Татарстана планирует совершить поездку в Набережные Челны, где пройдет мероприятие по случаю Дня машиностроителя. Как уточнили в пресс-службе Минпромторга РТ, праздничная программа по традиции начнется с выставки достижений предприятий машиностроительного комплекса. На уличной экспозиции перед органным залом будет представлена техника производства «КАМАЗ», «ЕлАЗ», «РариТЭК Холдинг», «ТПК МТЗ-Татарстан», «Казаньсельмаш», «Форд Соллерс» и других компаний Татарстана.

В частности, предприятие «МТЗ – Татарстан» представит тракторы, которые будут задействованы в музыкальном номере «Танец тракторов»: под музыкальную композицию в танце закружатся семь тракторов, три из них марки «Беларус – 80Х» и четыре единицы техники «Беларус – 320.4». Танец будет исполнен несколько раз в течение дня для всех посетителей выставки.

Торжественное празднование Дня машиностроителя-2019 состоится в Органном зале Набережных Челнов. В нем примут участие официальные лица республики, представители министерств и ведомств, муниципальных образований республики, руководители и представители трудовых коллективов машиностроительных предприятий Татарстана, а также ветераны отрасли.

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