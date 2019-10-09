Нижнекамский лагерь «Кама» примет первых отдыхающих в июне 2020 года

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске завершается реконструкция социально значимого объекта старейшего детского оздоровительного лагеря «Кама». В первую смену нижнекамские школьники заедут в «Каму» уже в июне 2020 года, передает «НТР 24».
Сейчас вся территория оздоровительного лагеря напоминает огромную строительную площадку. На данный момент подрядчики полностью отремонтировали четыре спальных корпуса, столовую, медицинский пункт, сцену и футбольное поле.
Лагерь рассчитан на одновременное пребывание в нем 168 человек.
Директор «Камы» Екатерина Юртаева рассказала, что руководство пытается обустроить лагерь так, чтобы каждый уголок здесь был по-домашнему уютным. И, самое важное, «Кама» будет принимать своих гостей не только летом. «Например, в зимний период лагерь станет работать по принципу выходного дня. Это значит, что любой нижнекамец сможет заселиться в корпус и отдохнуть», – объяснила принцип работы лагеря его руководитель.
Строительные и основные ремонтные работы в «Каме» планируется завершить уже в ноябре текущего года. После этого начнется оформление разрешительной документации, чтобы комплекс смог принять своих первых посетителей.
Строительные работы в лагере «Кама» контролирует специальная комиссия во главе с мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным, члены которой регулярно проводят на территории этих объектов выездные рабочие совещания.