Нижнекамский лагерь «Кама» примет первых отдыхающих в июне 2020 года

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске завершается реконструкция социально значимого объекта старейшего детского оздоровительного лагеря «Кама». В первую смену нижнекамские школьники заедут в «Каму» уже в июне 2020 года, передает «НТР 24».



Сейчас вся территория оздоровительного лагеря напоминает огромную строительную площадку. На данный момент подрядчики полностью отремонтировали четыре спальных корпуса, столовую, медицинский пункт, сцену и футбольное поле.



Лагерь рассчитан на одновременное пребывание в нем 168 человек.



Директор «Камы» Екатерина Юртаева рассказала, что руководство пытается обустроить лагерь так, чтобы каждый уголок здесь был по-домашнему уютным. И, самое важное, «Кама» будет принимать своих гостей не только летом. «Например, в зимний период лагерь станет работать по принципу выходного дня. Это значит, что любой нижнекамец сможет заселиться в корпус и отдохнуть», – объяснила принцип работы лагеря его руководитель.



Строительные и основные ремонтные работы в «Каме» планируется завершить уже в ноябре текущего года. После этого начнется оформление разрешительной документации, чтобы комплекс смог принять своих первых посетителей.



Строительные работы в лагере «Кама» контролирует специальная комиссия во главе с мэром Нижнекамска Айдаром Метшиным, члены которой регулярно проводят на территории этих объектов выездные рабочие совещания.

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