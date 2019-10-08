Новый Центр обслуживания потребителей ОАО «Сетевая компания» открылся в Казани

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Новый Центр обслуживания потребителей, оформленный в соответствии с единым корпоративным стилем ОАО «Сетевая компания», открылся по адресу: Казань, пр. Победы, д.139 к. 2.

Решение о переселении ставшего очень популярным ЦОП «Горки» в новые, более просторные и отвечающие современным стандартам, помещения было продиктовано растущим с каждым годом количеством обращений по вопросам электроснабжения, а также постоянным стремлением компании к повышению уровня обслуживания потребителей РТ. Сейчас новый офис, находящийся в оживленном месте с удобной транспортной развязкой, получит новое название – ЦОП «Победа».

В торжественном открытии объекта и перерезании символической ленты приняли участие генеральный директор Сетевой компании Ильшат Фардиев, сотрудники предприятия, представители подрядных организаций.

Затем посетители нового офиса клиентского обслуживания осмотрели помещения общей площадью 370 кв. метров, в интерьере которых учтены современные стандарты оформления помещений подобного назначения, включающие в том числе и актуальные дизайнерские тенденции.

Представитель подрядной организации – первый заместитель генерального директора ООО «Мостафпроектстрой» Алексей Горбунов прокомментировал: «Мы очень довольны тем, какое получилось общественное пространство, в котором посетителям очень комфортно, а сотрудникам – удобно работать. Хотим поблагодарить заказчика – ОАО “Сетевая компания“ за то, что нас услышали как специалистов и позволили воплотить в жизнь наши идеи».

Со слов благодарности исполнителям проекта и всем работникам филиала ОАО «Сетевая компания» – Дирекции по обслуживанию потребителей, которым приходится первыми начинать диалог с клиентами, началось приветствие генерального директора.

Сетевая компания ведет систематическую работу по развитию сети офисов обслуживания, где можно получить консультации и услуги, связанные с электроснабжением, напомнил он. И добавил, что наработанный опыт позволяет ОАО «Сетевая компания» инициировать процесс создания единого центра по приему заявок на подключение ко всем ресурсам, их дальнейшей обработке и последующему сопровождению для всех поставщиков.

«Мы должны принять во внимание имеющийся мировой опыт, например, европейских стран, когда через энергетические компании осуществляется подключение потребителей к предприятиям, поставляющих воду или газ, – заявил Ильшат Фардиев. – Таким образом человек, придя в один офис, может решить сразу несколько вопросов. И мы со своей стороны готовы взять на себя эту ответственность». Кстати, жизнеспособность предлагаемого энергетиками механизма доказывает почти вековой опыт, реализованный в Советской Татарии, когда за электричество, воду и трамвай отвечал трест «Эльводтрам» – структура, бывшая предтечей энергетической организации.

Затем в ходе открытия нового офиса состоялось награждение внесших вклад в строительство нового центра сотрудников компании и представителей подрядной организации.

Первый Центр обслуживания потребителей ОАО «Сетевая компания» был открыт в Казани в июле 2014 года (ул. Татарстан, д. 55). На данный момент в крупных городах республики работают семь центров обслуживания потребителей, а в каждом муниципальном районе функционируют 42 пункта работы с потребителями.

«За время работы офисы клиентского обслуживания доказали свою эффективность – приняли около 800 тыс. обращений потребителей по вопросам технологического присоединения, оформления договоров и дополнительных соглашений, установки приборов учета, качества предоставляемых услуг и другим вопросам, связанным с энергоснабжением, – проинформировал директор филиала «Дирекция по обслуживанию потребителей» Рустем Давлетшин. – Несмотря на то, что в последние три года акцент способа подачи заявок на технологическое присоединению к электрическим сетям смещается в сторону интерактивных сервисов, запросов от потребителей в офисы по другим темам не становится меньше».

Одной из целей создания центров обслуживания потребителей является упрощение процедуры технологического присоединения и повышение доступности электросетевой инфраструктуры для всех категорий потребителей. Открытие офисов проводится в соответствии со стандартами обслуживания потребителей, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации, и является реализацией стратегии ОАО «Сетевая компания», направленной на создание дополнительных удобств для потребителя, реализации принципа прозрачности, доступности предоставляемых услуг.

Открытие нового ЦОП в ЖК «Победа» позволит с учетом сложившейся динамики роста количества обращений от потребителей обеспечивать им достойные условия уровня обслуживания. На первом этапе консультационную поддержку можно будет получить у администратора офиса, а прием и регистрацию обращений заявителей будут осуществлять 12 сотрудников. Дальнейшую обработку и отправку документов исполнителям будут проводить еще три сотрудника. По словам руководителя ЦОП «Победа» Лианы Низамовой, в компании предъявляются высокие требования к персоналу, поэтому «наши сотрудники – компетентные специалисты, обладающие обширными знаниями и в технических областях, и в юриспруденции. Вместе с тем такая ежедневная работа с людьми требует большого терпения, поэтому без преувеличений можно сказать, что наши специалисты работают по призванию».

Такой механизм деятельности нового центра позволяет оптимизировать производственный процесс и сократить время обслуживания потребителей. В прошлом году, например, этот показатель достигал порогового значения, установленного федеральными стандартами обслуживания потребителей в 30 минут.