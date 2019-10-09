Домашняя сыроварня и свитшоты с вышивкой на яналифе: какие преимущества получают самозанятые в РТ

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Александра Давыдова). С 1 января 2019 года в Татарстане появился новый налог для самозанятых. На налоговый режим в республике перешли уже более 32 тыс. человек. Какие преимущества дает регистрация в системе «Мой налог»? Как стать самозанятым? Какие профессии облагаются этим налогом? Об этом в материале ИА «Татар-информ».

Десятиклассница Алия Мингазова стала самозанятой в 15 лет, об этом она рассказала в интервью корреспонденту электронной газеты «События».

«Я прочитала об этой налоговой программе, и в целом мне понравилось. Посоветовалась с родителями, они одобрили мое решение. Я скачала приложение "Мой налог" и прошла регистрацию через портал Госуслуг. Удобно, что можно все сделать, не выходя из дома», — отметила девушка.

Швейным делом Алия увлеклась на школьных уроках технологии, а усовершенствовав навыки, стала выставлять фотографии изделий в соцсетях. Сейчас Алия работает над проектом собственной линии одежды – свитшотов с вышивкой на новом тюркском алфавите яналифе (Система письма, которая использовалась в 1927 – 1939 годах, — прим. Т-и). По ее словам, швейное дело сейчас приносит хорошую прибыль, так как люди начали ценить изделия ручной работы.

Юный сыровар Данияр Гумаров занимается производством сыра уже около девяти месяцев. Его предпринимательский путь начался с участия в конкурсе «Фабрика предпринимательства — Дети». Эксперты признали его сыроварню лучшим проектом, а также определили победителем в номинации «Лучший инвестпроект». Всего семья Гумаровых производит 12 видов сыра. Среди них такие, как моцарелла, буррата, сулугуни, халлумис, фета, рикотта, качотта, маасдам и другие. В августе этого года, как только юноше исполнилось 14 лет, он зарегистрировался в качестве самозанятого.

«Я хочу раскрутить бизнес сыроварения, чтобы были постоянные покупатели и постепенно я мог бы поставлять свою продукцию в магазины или кафе. Сейчас статус самозанятого дает мне возможность легально вести производство и продажу сыра», — рассказал Данияр в интервью электронной газете «События».

Налог на профессиональный доход, или налог для самозанятых — это налоговый режим, который может выбрать гражданин, получающий деньги напрямую от заказчиков и не нанимающий работников по трудовому договору. Выбирая спецрежим для самозанятых, можно заниматься теми видами деятельности, доходы от которых облагаются так называемым налогом на профессиональный доход, но без необходимости регистрации в качестве ИП.

Совмещение самозанятости и работы по найму будет возможно в свободное время от работы по найму. Самозанятый будет отдавать 6% от выручки, если он работает с юридическими лицами. Взамен он получит налоговый вычет в размере 2%, но не больше 10 тыс. рублей. Если самозанятый работает с физлицами, то он отдаст государству 4% от выручки, но сможет вернуть вычет в размере 1%. При доходах свыше 2,4 млн рублей в год самозанятый должен регистрироваться как ИП или платить НДФЛ.

Более полную информацию можно найти на сайте www.tvoedelo.pro.



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