WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

9 октября 2019, 08:23

Экономика и финансыОбществоНаука и образование

КФУ требует у «Ак Барс Девелопмента» починить крышу и систему кондиционирования планетария

Рекомендуем

Экономика и финансыОбществоНаука и образование

КФУ требует у «Ак Барс Девелопмента» починить крышу и систему кондиционирования планетария

Университет не устроило качество ремонта единственного в России планетария, созданного при высшем учебном заведении.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Казанский федеральный университет в судебном порядке требует от «Ак Барс Девелопмента» устранить недостатки, которые компания допустила во время ремонта планетария.

Из материалов дела, которое рассматривает Арбитражный суд РТ, следует, что речь идет «об обязании ответчика выполнить работы по ремонту кровли и устранению протечек на потолке в холле здания планетария, о произведении ремонтных работ для устранения протекания потолка в коридоре и в серверной, где проходят линии дренажа систем кондиционирования, <...> о налаживании работы систем вентиляции, кондиционирования, отопления планетария».

Кроме того, университет требует присудить неустойку в размере 50 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

В ходе судебного заседания выяснилось, что 4 октября стороны провели осмотр здания. «По итогам осмотра у нас возникло понимание, что действительно не устранены проблемы с крышей. Работы в данный момент, насколько мне известно, продолжают вестись», – сообщил в суде представитель ответчика.

Разногласия сторон связаны с системой кондиционирования, так как «Ак Барс Девелопмент» вины в возникновении протечки не признает. «По линии дренажа и системы кондиционирования мы хотели бы заявить ходатайство о назначении экспертизы. Почему? В ходе осмотра выявлено, что протечка идет не из системы дренажа кондиционера, а непосредственно из самого кондиционера. При этом представителями истца не были представлены документы, подтверждающие, что системы в принципе обслуживалась», – подчеркнул представитель компании.

Таким образом, ответчик попросил назначить судебную экспертизу, чтобы понять, что в действительности является причиной протечки. Пока судебное заседание перенесли на середину октября.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Пассажирскую навигацию в Татарстане планируют завершить 7 ноября
Новости дня
09:32
Пассажирскую навигацию в Татарстане планируют завершить 7 ноября

Рейсы из Казани в Болгар сейчас уже не осуществляются.

09:29
Появилось видео с места аварии со сбитой семьей в Казани, в которой погиб четырехлетний ребенок

Смертельное ДТП произошло вчера вечером на улице Гаврилова.

09:15
Новый Центр обслуживания потребителей ОАО «Сетевая компания» открылся в Казани

После переноса в новые помещения центр «Горки» получит новое название – «Победа».

09:00
В восточной зоне Татарстана появятся пиролизные установки по переработке отходов

В качестве наиболее перспективной площадки для размещения объектов рассматривается зона между Альметьевском, Бугульмой и Лениногорском.

09:00
В Казани покажут комедию «Охота на Мужчин» со звездным актерским составом

Увлекательная, динамичная комедия придется по душе всем зрителям.

09:00
«Открытие Брокер» дарит беспрецедентные подарки инвесторам

Кешбэк от комиссии за сделки начисляется в виде баллов на бонусный счёт в программе лояльности компании «O. InveStore!».

08:52
Грибы оказались способны снизить вероятность развития рака простаты
08:30
Цех по сушке ила в Казани построят к середине 2020 года

Параллельно эксперты рассматривают возможность применения американских технологий по утилизации иловых полей.

08:23
КФУ требует у «Ак Барс Девелопмента» починить крышу и систему кондиционирования планетария

Университет не устроило качество ремонта единственного в России планетария, созданного при высшем учебном заведении.

08:19
В Зеленодольске парни ограбили мужчину и пытались продать его телефон в цветочном ларьке

Одного из злоумышленников удалось задержать по горячим следам.

08:10
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России с 1,2% до 1%
08:00
«Заменить МСЗ они не смогут»: Татарстан изучил американские технологии переработки отходов

Власти республики надеются на федеральные меры поддержки для новых проектов в сфере обращения с отходами.

07:42
Рустам Минниханов проведет переговоры с Генконсулом Турции в Казани и главой Euronews

Президент РТ примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя.

07:40
Instagram отключит возможность следить за действиями друзей
07:22
ВК «Синтез» на старте Лиги чемпионов уступил венгерскому «Сольноку»

Несмотря на упорную борьбу на протяжении трех периодов, казанцам не удалось взять верх.

07:04
В Нижнекамске откроется новая платформа для обучения специалистов по стандартам WorldSkills

На ремонтные работы из республиканского бюджета было выделено 137 млн рублей.

06:50
Россия вновь заняла 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности
06:32
В Гидрометцентре России рассказали о новой волне потепления

Повышение температуры воздуха затронет и регионы ПФО.

06:16
Инвалиды-колясочники сразились в бочче, шаффлборд и кульбутто на фестивале в Мамадыше

Инвалиды-колясочники со всего Татарстана сразились в пяти дисциплинах.

05:35
Спортсмены Бугульмы завоевали все комплекты наград на первенстве Удмуртии по тяжелой атлетике

В соревнованиях приняли участие более 60 тяжелоатлетов из пяти регионов Российской Федерации.

04:44
В Альметьевске запустили проект для развития «особенных» детей «Протяну руку помощи»

Для ребят провели несколько мастер-классов по изготовлению оберегов, варенья, а также уроки по рукоделию, флористике, кулинарии и вышиванию.

03:40
Незрячему студенту из Удмуртии учиться в Нижнекамске помогает собака-поводырь

Собака уже познакомилась с маршрутом следования, спокойно ведет себя на занятиях, сопровождает студента и обеспечивает ему безопасность.

02:26
Мамадышские фестивали «Кирмен Жиены» и SunnyФест вошли в финал Russian Event Awards

Для участия в финале регионального тура Russian Event Awards из ПФО был отобран 141 проект из 13 регионов.

01:37
Сарабикуловская школа Лениногорского района отметила вековой юбилей

Юбилей школы стал всеобщим сельским праздником, объединившим разные поколения жителей и уроженцев села.

00:21
В Камских Полянах достраивают экопарк и комплекс для перевалки сельхозпродукции

В ближайшем будущем в моногороде достроят одну из самых ярких достопримечательностей поселка – экопарк «Оазис».

События