КФУ требует у «Ак Барс Девелопмента» починить крышу и систему кондиционирования планетария

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Казанский федеральный университет в судебном порядке требует от «Ак Барс Девелопмента» устранить недостатки, которые компания допустила во время ремонта планетария.

Из материалов дела, которое рассматривает Арбитражный суд РТ, следует, что речь идет «об обязании ответчика выполнить работы по ремонту кровли и устранению протечек на потолке в холле здания планетария, о произведении ремонтных работ для устранения протекания потолка в коридоре и в серверной, где проходят линии дренажа систем кондиционирования, <...> о налаживании работы систем вентиляции, кондиционирования, отопления планетария».

Кроме того, университет требует присудить неустойку в размере 50 тыс. рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

В ходе судебного заседания выяснилось, что 4 октября стороны провели осмотр здания. «По итогам осмотра у нас возникло понимание, что действительно не устранены проблемы с крышей. Работы в данный момент, насколько мне известно, продолжают вестись», – сообщил в суде представитель ответчика.

Разногласия сторон связаны с системой кондиционирования, так как «Ак Барс Девелопмент» вины в возникновении протечки не признает. «По линии дренажа и системы кондиционирования мы хотели бы заявить ходатайство о назначении экспертизы. Почему? В ходе осмотра выявлено, что протечка идет не из системы дренажа кондиционера, а непосредственно из самого кондиционера. При этом представителями истца не были представлены документы, подтверждающие, что системы в принципе обслуживалась», – подчеркнул представитель компании.

Таким образом, ответчик попросил назначить судебную экспертизу, чтобы понять, что в действительности является причиной протечки. Пока судебное заседание перенесли на середину октября.

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