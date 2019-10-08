В Нижнекамске откроется новая платформа для обучения специалистов по стандартам WorldSkills

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Новая образовательная платформа для обучения специалистов по стандартам WorldSkills откроет в Нижнекамске свои двери совсем скоро – в середине октября, передает «НТР 24».



Третий ресурсный центр появится на базе политехнического колледжа имени Николая Королева. Сейчас в здании завершается капитальная реконструкция. На ремонтные работы из республиканского бюджета было выделено 137 млн рублей.



Образовательное учреждение кардинально обновлено. Здесь появились современная и дорогая материально техническая база, свои лаборатории и мастерские. Планируется, что центр станет опорой развития в Нижнекамске строительных технологий и сферы энергетики. Именно по этим направлениям здесь будут готовить настоящих профессионалов.



Руководитель политеха имени Е. Н. Королева Татьяна Куприянова рассказала, что они пошли по пути увеличения практических умений и навыков студентов.



«Кроме того, открываем новые востребованные на рынке труда специальности», – отметила Татьяна Куприянова.

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