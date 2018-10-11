Владимир Ткачев: Летом ко мне был интерес из НХЛ, но я решил остаться в «Ак Барсе»

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Артур Шипилов). Нападающий казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Владимир Ткачев прокомментировал интерес к себе представителей Национальной хоккейной лиги.

«Сейчас я подписал контракт на два года, и, думаю, скауты за мной не наблюдают. На какой-то момент их интерес угас. На самом деле я не знаю, может кто-то за мной и следит. Но пока не подписал контракт с „Ак Барсом“, интерес был», — рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» хоккеист.

Также Ткачев заявил, что хочет связать свою карьеру в России с Казанью: «Я долго думал, многое взвешивал, но решил остаться. Этому много причин. Тем не менее, если рассматривать мою карьеру в России, то только „Ак Барс“».

Полное интервью с Владимиром Ткачевым читайте на сайте «События».

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