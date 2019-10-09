«Открытие Брокер» дарит беспрецедентные подарки инвесторам

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). О том, что инвестировать важно, знают все. Однако немногие из нас, обычных людей, не связанных с миром биржевой торговли, готовы предпринять реальные шаги, чтобы переместить свои сбережения с банковского счёта на брокерский. Именно для нас «Открытие Брокер», одна из ведущих инвестиционных компаний России, запустила акцию — «ИнвестФест 2019». Чем она может быть полезна, читайте в нашем материале.

«Открытие Брокер» — более 20 лет уверенной работы на рынке ценных бумаг, высший рейтинг надёжности, качественная аналитика, первая и единственная в России программа лояльности для частных инвесторов «O. InveStore!». И недавно компания запустила фестиваль, который предлагает сразу несколько акций. Они могут заинтересовать как опытных трейдеров, уже торгующих на бирже, так и тех, кто знает о ценных бумагах и бирже только понаслышке.

Участники, открывшие и пополнившие брокерский счёт с тарифами «Ваш финансовый аналитик, «Модельный портфель» в период проведения фестиваля будут получать кешбэк* до 30% от комиссии за сделки. Действующим клиентам достаточно присоединиться к акции на сайте.

Кешбэк начисляется в виде баллов на бонусный счёт в программе лояльности компании «O. InveStore!». Что это означает для вас? Реальные деньги, которые можно потратить на подарки — бытовую технику, детские товары, электронику, услуги, сертификаты на покупку продуктов в ближайшем супермаркете — более 10000 наименований. Это бонус, который вы получите вне зависимости от ваших инвестиционных результатов.

Клиенты, выбравшие индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) с тарифом «Модельный портфель (ИИС)»**, получат на бонусный счёт 0,3% от суммы, которую на него зачислят. Повышенные баллы будут перечислены участнику за первую сделку друга, который по его рекомендации откроет и пополнит брокерский счёт с тарифом «Ваш финансовый аналитик».

Фото с ресурса iStock

Ещё одна отличная акция фестиваля касается помощи. Той самой, которая так необходима участникам без опыта, — в рамках «ИнвестФест» можно бесплатно подписаться на торговые идеи от аналитиков «Открытие Брокер» и видеокурсы учебного центра компании.

«ИнвестФест 2019» продлится до 31 октября 2019. Для участия необходимо перейти в специальный раздел на сайте «Открытие Брокер» и выбрать подходящее предложение. Спешите поучаствовать!

* Кешбэк — возврат части уплаченной комиссии в виде баллов на бонусный счёт. С условиями акции можно ознакомиться по ссылке — https://open-broker.ru/investfest-2019/

** В акции участвуют тарифы «Ваш финансовый аналитик. Инвестор», «Ваш финансовый аналитик. Универсальный», «Модельный портфель», «Модельный портфель (ИИС)»

АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 г. (без ограничения срока действия).

Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Не является образовательной деятельностью. Не сопровождается выдачей документов об образовании и (или) квалификации.