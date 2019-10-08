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Татар-информ

9 октября 2019, 04:44

Общество

В Альметьевске запустили проект для развития «особенных» детей «Протяну руку помощи»

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Общество

В Альметьевске запустили проект для развития «особенных» детей «Протяну руку помощи»

Фото: пресс-служба ОМК

Для ребят провели несколько мастер-классов по изготовлению оберегов, варенья, а также уроки по рукоделию, флористике, кулинарии и вышиванию.

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Альметьевске запустили проект «Протяну руку помощи», направленный на развитие творческих способностей детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщают организаторы проекта – Альметьевский трубный завод, АО «АТЗ».

Занятия для ребят проводят волонтеры «серебряного возраста». Этот проект Гульнары Аюповой – победителя конкурса грантов «ОМК-Партнерство», который уже в пятый раз проводит Объединенная металлургическая компания Москвы.



Гульнара Аюпова рассказала, что проект выполняет важную социальную миссию. «Мы помогаем ребятам с ОВЗ, а также людям "серебряного возраста" реализовать себя в обществе», – отметила она.

Благодаря совместным мастер-классам пожилые люди, которые зачастую остаются одни, чувствуют себя нужными, а ребята узнают от них много нового и полезного.

«Нам сильно помогли средства гранта – мы закупили необходимые материалы и можем продолжать работать», – отметила Гульнара Аюпова.

Директор АО «АТЗ» Александр Токарев отметил, что проект «Протяни руку помощи» поможет решить ряд острых социальных проблем Альметьевска.



Мероприятия проходят в Русско-Акташской школе-интернате и в коррекционных учреждениях города Альметьевска. Уже состоялось несколько мастер-классов по изготовлению оберегов, варенья, а также уроки по рукоделию, флористике, кулинарии и вышиванию.

 

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