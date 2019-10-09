Спортсмены Бугульмы завоевали все комплекты наград на первенстве Удмуртии по тяжелой атлетике

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В городе Воткинске Удмуртской Республики состоялось открытое личное первенство по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2002 года рождения и моложе, на котором успешно выступили бугульминские спортсмены. Об этом пишет «Бугульминская газета».



Первенство было посвящено 260-летию местного предприятия. В соревнованиях приняли участие более 60 тяжелоатлетов из ряти регионов Российской Федерации. Бугульму представляли воспитанники спортивной школы «Юность». Спортсмены смогли завоевать все комплекты наград.



Золотые медали в своих весовых категориях завоевали Азалия Шигапова, Семен Долотов, Евгений Терещук, Александр Сироткин и Никон Долотов. Серебряные награды достались Данилу Кузнецову, Камилю Исхакову и Давиду Саразину, бронзовые – Рушану Муллахметову, Роману Зуеву и Рубину Сагидову.



Спортсмены тренируются под руководством Владимира Ермолаева, Илькама Шайхутдинова, Николая Мальцева, Ильдуса Зиатдинова.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что бугульминский дзюдоист завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях в Великом Новгороде.

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