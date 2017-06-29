В восточной зоне Татарстана появятся пиролизные установки по переработке отходов

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). На востоке Татарстана планируют разместить пиролизные установки по переработке отходов. Рассматривается использование американских технологий, рассказал ИА «Татар-информ» первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов.

«В восточной зоне нас беспокоит то, что там пока нет проектов по переработке отходов. В рамках терсхемы запланированы муниципальные полигоны, то есть в Восточной зоне тоже напрашивается решение по строительству завода по переработке отходов, — сказал он. — Напрашивается зона где-то между Альметьевском, Бугульмой и Лениногорском. Исходя из транспортного плеча в части экономики процесса, именно в этом месте нужно сформировать эту точку».

В зависимости от объема отходов вторая точка планируется в районе Нижнекамска и Набережных Челнов, чтобы сократить плечо движения отходов и максимально отсортировать и перерабатывать их уже рядом с основными образователями отходов.

«Речь идет о пиролизе. Это тоже нагрев, но химическая реакция другая, здесь идет плавление и выделение из отходов уже газовых фракций, которые проходят дальнейшую очистку и получается синтетический газ. А синтетический газ можно перерабатывать в другие виды топлива. Они там даже восстанавливают фракцию сырья для получения дальнейшего пластика», — рассказал о технологиях замминистра.

В сентябре делегация Республики Татарстан с рабочей поездкой посетила Соединенные Штаты Америки. Гости ознакомились с производством компаний, занимающихся переработкой вторичного сырья.

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