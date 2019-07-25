«Заменить МСЗ они не смогут»: Татарстан изучил американские технологии переработки отходов

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Делегация Татарстана ознакомилась с американскими технологиями переработки вторичного сырья. До этого компании презентовали свои разработки на заседании Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг». В частности, они позиционировали их как аналог мусоросжигательных заводов.

«Заменить МСЗ они не смогут однозначно. Технология нагрева отходов на колосниковых решетках позволяет переработать большие объемы отходов. По объему производства установки, которые мы смотрели, откровенно говоря, очень небольшие», — сказал ИА «Татар-информ» первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов.

Компании (среди них InEnTec Inc., American Renewable Technologies Inc.) используют технологию, основанную на восстановлении молекул углерода из всех отходов, проходят переработку. Эти установки — мининефтеперерабатывающие заводы, пояснил Фролов.

«То есть делается перегонка отдельных фракций отходов и вырабатывается синтетический газ. В дальнейшем, исходя из потребностей рынка, реализуется продукция либо в виде газа, либо синтетический газ перерабатывается в топливные составляющие — можно сделать бензиновую, дизельную фракцию. Было интересно посмотреть», — отметил он.

Эксперты изучат возможность использования этих установок у межмуниципальных полигонов, а также для нужд нефтяных компаний. К ноябрю будет презентована соответствующая бизнес-модель.

«Есть вопросы с капитальными вложениями, затратами на эксплуатацию установок. И конечный продукт, который будет выделяться в виде топлива, газа, жидкообразной части — его тоже нужно будет как-то реализовывать», — продолжил замминистра.

«Мы будем прорабатывать все моменты, искать методы государственной поддержки этих проектов, возможно, и в рамках национальных проектов что-то получится реализовать. Потому что на федеральном уровне в рамках проектов по экологии тоже есть определенные ресурсы, которые пока еще не распределены на конкретные мероприятия. Мы надеемся, что в сфере обращения с отходами тоже будут федеральные меры поддержки субъектов», — заключил Алексей Фролов.

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