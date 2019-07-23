Цех по сушке ила в Казани построят к середине 2020 года

(Казань, 9 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). Цех по термоутилизации илового осадка в Казани построят к середине 2020 года. Что касается иловых полей, власти рассматривают вомзожность использования американских установок по их переработке. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов.

«Как вариант, можно рассмотреть реализацию одного из проектов по установке этих машин, которые позволят перерабатывать иловые поля. А синтетический газ, который будет там образовываться, можно использовать на том же заводе по обезвоживанию илового осадка. Потому что газ идет как раз на процесс нагрева и сушки ила», — сказал он.

Сейчас МУП «Водоканал» делают расчеты, какая установка будет эффективнее. В части иловых полей решается вопрос по проектированию, определения затрат и источника финансирования в рамках национального проекта «Экология».

«При этом у нас внутри республики среди экспертного сообщества нет единого мнения, как лучше поступить с этими иловыми полями — либо их черпать и перерабатывать, либо герметизировать, потому что от них там запах идет, особенно летом», — подчеркнул Фролов.

Строительство цеха термоутилизации ила входит в программу реконструкции БОСК (биологических очистных сооружений канализации) Казани. Она продлится до 2028 года. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей.

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