Незрячему студенту из Удмуртии учиться в Нижнекамске помогает собака-поводырь

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Среди первокурсников медицинского колледжа в Нижнекамске оказался парень с ограниченными возможностями по зрению. Справляться с трудностями Антону Козлову помогает собака по кличке Сенди. Поводырь неотступно сопровождает парня на уроках, мероприятиях и общежитии. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Собака уже познакомилась с маршрутом следования, спокойно ведет себя на занятиях, сопровождает студента и обеспечивает ему безопасность.





Пес выполняет команды, находит вход и выход в здании колледжа и общежития, подает хозяину оброненную им вещь. Животное также приспособлено к движению в шумном городе и гудящих машин, умеет переводить через дорогу, находить нужный дом, остановку или скамейку.



Собака-поводырь впервые появилась в колледже – студенты и преподаватели пока привыкают к питомцу. Окружающим даны указания – не стоит привлекать к себе внимание собаки и кормить ее, так как вся забота должна быть направлена только на хозяина.

Антон Козлов приехал из Удмуртии, он учится по специальной программе для слепых и слабовидящих – в Нижнекамске таких студентов обучают массажу. В колледже и на прилегающей территории оборудована доступная среда. В новом учебном году набрано две группы студентов – 24 человека из разных городов России.

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