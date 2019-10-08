Инвалиды-колясочники сразились в бочче, шаффлборд и кульбутто на фестивале в Мамадыше

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В Мамадыше состоялся фестиваль для инвалидов-колясочников «Мой мир без границ», собравший участников со всего Татарстана, пишет газета «Трудовая слава».



Торжественная часть состоялась в Доме культуры Мамадыша. С приветственным словом перед собравшимися выступила зампредседателя исполкома по соцвопросам, председатель общества инвалидов Мамадышского района Наталья Кекишева.





После торжественной части состоялся концерт, а спортивные состязания проходили уже в спортивном зале.



Председатель общества инвалидов района Равиль Нигматзянов рассказал, что инвалиды-колясочники померялись силами в пяти дисциплинах: бочче, шаффлборд, джакколо, новус, кульбутто.





«Игры подарили лишь положительные эмоции. Фестиваль оставил добрые воспоминания», – поделился Равиль Нигматзянов.

Цель фестиваля – повысить социальный статус инвалидов и помочь им достичь равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества.

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