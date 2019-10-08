Мамадышские фестивали «Кирмен Жиены» и SunnyФест вошли в финал Russian Event Awards

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). Два мамадышских проекта вошли в число призеров финала регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Уральского и Приволжского федеральных округов. Об этом сообщает пресс-служба Мамадышского района РТ.



Для участия в финале регионального тура Russian Event Awards из ПФО был отобран 141 проект из 13 регионов. Мамадышский район представил всего три проекта, два из которых заняли призовые места.



В номинации «Лучшая идея туристического события» третье место занял фестиваль «Кирмен Жиены», второе место в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал» завоевал фестиваль креативных санок «SunnyФест».



Лучшие проекты регионального конкурса Russian Event Awards Приволжья и Урала получили путевку в общенациональный финал, который пройдет с 15 по 17 ноября в Самаре.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что два пестречинских событийных фестиваля – «Скорлупино» и «Военные игры "Элбэден"» вышли в общенациональный финал премии Russian Event Awards.

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