Сарабикуловская школа Лениногорского района отметила вековой юбилей

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В селе Сарабикулово Лениногорского района состоялись торжественные мероприятия, посвященные столетнему юбилею школы и Дню учителя. Об этом сообщает пресс-служба Лениногорского района РТ.



Юбилей школы стал всеобщим сельским праздником, объединившим разные поколения жителей и уроженцев села. В этот день также в школьном зале собрались выпускники школьного учреждения разных лет.



Открывая торжественное мероприятие, директор школы Салима Гатина рассказала об истории школы, педагогах, которые стояли у истоков просвещения сельских ребятишек и тех, кто с преданностью продолжил начатое ими дело и всецело посвятил себя обучению и воспитанию детей.



Со знаменательной датой поздравили всех собравшихся замглавы города Гульфира Рафикова, руководитель Управления образования Вагиз Санатуллин, глава сельского поселения Гузелия Адельшина. Они вручили почетные грамоты и благодарственные письма учителям, преподающим в настоящее время в школе, а также ветеранам, посвятившим годы жизни делу обучения и воспитания детей.



На протяжении нескольких лет в Сарабикуловской школе стало доброй традицией проводить республиканскую научно-практическую конференцию историков и краеведов. На этот раз мероприятие прошло при участии почетных гостей праздника – председателя совета Общества краеведов РТ, историка-археолога Альберта Бурханова и вице-президента Академии наук РТ, доктора экономических наук, профессора Вадима Хоменко.



Гости поблагодарили коллектив школы и сельчан за отзывчивость и гостеприимство, выразили надежду, что теплые отношения будут связывать их в дальнейшем.

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