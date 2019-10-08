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Татар-информ

9 октября 2019, 00:21

Общество

В Камских Полянах достраивают экопарк и комплекс для перевалки сельхозпродукции

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Общество

В Камских Полянах достраивают экопарк и комплекс для перевалки сельхозпродукции

Фото: ntr-24.ru

В ближайшем будущем в моногороде достроят одну из самых ярких достопримечательностей поселка – экопарк «Оазис».

(Казань, 9 октября, «Татар-информ»). В поселке Камские Поляны Нижнекамского района активно идет реализация сразу трех масштабных социально-значимых проектов, передает «НТР 24».

В ближайшем будущем в моногороде достроят одну из самых ярких достопримечательностей поселка – экопарк «Оазис». Комплекс объединит в себе искусственный пруд с пешеходным мостом. Здесь появятся топиарные фигуры, многочисленные беседки и мельница.

Сейчас часть объектов уже открыта: местные жители могут посетить кафе, прогуляться по уложенным дорожкам, а самые маленькие камполянцы весело проводят время на современных детских площадках.

На первую и вторую очереди возведения экопарка Камским Полянам было выделено 20 млн рублей. Данный проект курирует глава Нижнекамского района Айдар Метшин. На днях он побывал в «Оазисе» и положительно оценил строительные работы.

Во время рабочего визита в поселок Метшин также посетил молодежный центр «Алан». Сейчас здесь проводится первый этап масштабной реконструкции, на которую выделено 9,5 млн рублей.

Затем мэр Нижнекамска отправился на строительную площадку, где будет создан обрабатывающий комплекс для перевалки сельскохозяйственной продукции, а также зерновых и бобовых культур с пирса. В дальнейшем зерно из Камских Полян пойдет на экспорт в регионы России, а также в Иран и Турцию.

 

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В Камских Полянах достраивают экопарк и комплекс для перевалки сельхозпродукции

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