Наставник «Локомотива» о поражении от «Ак Барса»: Сегодня мы оказались не готовы к таким скоростям

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Исполняющий обязанности главного тренера ярославского «Локомотива» Александр Ардашев прокомментировал домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (0:4), признав превосходство казанцев, сообщает клубная пресс-служба.

«Поздравляю „Ак Барс“ с заслуженной победой. Сегодня наша команда оказалась не готова к таким скоростям», — сказал Ардашев.

Наставнике ярославцев посчитал, что в его команде не нашлось лидеров. «Предупреждали ребят, что будет серьезная игра, рассказали о сильных и слабых сторонах соперника, но, к сожалению, мы не достучались до нашей команды. Сегодня не нашлось лидеров, по ходу игры не смогли перестроиться. В третьем периоде либо соперник сбавил скорости, либо мы немного встряхнулись, — его можно занести в актив. Но это поражение, которое сегодня заслужили», — заключил наставник «Локомотива».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.