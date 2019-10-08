Случаи незаконного использования маркировки «халяль» выявили в нескольких казанских кафе

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Комитет по стандарту «Халяль» Духовного управления мусульман РТ проводит рейды с целью выявления незаконного использования маркировки «халяль» в организациях общественного питания. Сотрудники комитета побывали в кафе и столовых Вахитовского и Приволжского районов города Казани. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В кафе «Омар Хайам», расположенном в торгово-офисном квартале «Караван», были обнаружены наклейки со знаком Комитета «Халяль» ДУМ РТ, хотя учреждение не проходило сертификацию в этой организации. Сотрудники комитета провели разъяснительную работу о недопустимости незаконного использования знаков «халяль». Они также проконтролировали удаление логотипов на входе и внутри кафе.

В кафе «Гранат» на вывеске указано «Кафе халяль», однако руководство заведения не смогло предъявить документы, выданные сертифицирующей организацией. Они лишь сообщили, что мясо в кафе поставляется производителями халяль и показали копии свидетельств производителей мяса.

В расположенном вблизи торгового комплекса «Сити Центр» кафе «Вкус востока» знак Комитета «Халяль» ДУМ РТ установлен еще на вывеске. Но сертификацию в комитете кафе не проходило. Незаконно использованные знаки по просьбе сотрудников комитета удалили сами работники учреждения.

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