Дмитрий Квартальнов о победе «Ак Барса» в Ярославле: «Мы сегодня неплохо сыграли»

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в Ярославле над «Локомотивом» (4:0), первую за пять лет. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Квартальнов, который в прошлом сезоне возглавлял ярославцев, признал, что у казанцев сегодня многое получалось. «У нас сегодня многое получалось, забили быстрый гол. В общем-то, и моментов в первом периоде было предостаточно — я в раздевалке сказал ребятам, что такое не может быть всегда, к некоторым моментам мы относились с прохладцей. Если пошла игра, ее надо доводить. Игра давалась, единственное — пару моментов в третьем периоде имел „Локомотив“, у них были шансы немного с нами повоевать. Мы сегодня неплохо сыграли», — резюмировал тренер.

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