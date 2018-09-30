«Ак Барс» обыграл «Локомотив»: первая победа Ярославле за пять лет

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). После четырех подряд поражений в Ярославле казанский «Ак Барс» наконец-то победил «Локомотив» в гостях со счетом 4:0. Казанцы продолжают уверенно лидировать в Восточной конференции.

Так сложилось, что в последние годы ярославский «Локомотив» превратился в одного из самых неудобных соперников «Ак Барса». Железнодорожники четыре раз подряд брали верх над казанцами на своем льду, в целом выиграв семь из восьми последних очных встреч. В последний раз «Ак Барс» выигрывал в Ярославле 15 сентября 2014 года, 3:2 по буллитам. Но после завершения прошлого сезона практически весь тренерский штаб «Локомотива» — главный тренер Дмитрий Квартальнов, его помощники Игорь Горбенко, Павел Зубов и Евгений Перов — перебрался в Казань.

И сегодня «барсы» прервали победную серию хозяев, одержав свою шестую подряд победу в чемпионате КХЛ.

Что касается состава гостей, то отметим в их рядах молодого нападающего Максима Марушева, сменившего Дмитрия Воронкова и Тимура Билялова в воротах «Ак Барса». Для Марушева это был дебют, первая официальная игра за «Ак Барс» и в КХЛ. В рядах же ярославцев не оказалось экс-капитана казанцев Александра Свитова, но был другой недавний форвард «Ак Барса» швед Антон Ландер.

Памятуя о прежних проблемах в Ярославле, сегодня казанцы стартовали с места в карьер. Уже через 101 секунду после стартового вбрасывания шайба влетела в ворота «Локомотива». Это Михаил Фисенко оказался самым проворным на добивании после борьбы на пятачке Артема Лукоянова, 0:1. Игра идет под диктовку гостей, ярославцы пытаются всеми средствами помешать казанцам, и на девятой минуте защитник «Локомотива» Даниил Мисюль спровоцировал на драку канадского форварда «Ак Барса» Патриса Кормье, который быстро пустил кровь молодому оппоненту. Но своей цели хозяева добились, натиск гостей ослабел. И все же, счет бросков в створ ворот за первый период впечатляют, 3-15.

В начале второго периода гости остались в меньшинстве и удвоили свое преимущество. Классический выход на одного защитника результативно разыграли Кирилл Петров и Фисенко, так последний оформил свой первый дубль в сезоне, 0:2. Вскоре гости потеряли Эмиля Галимова, получившего матч-штраф (5+20) за толчок соперника на борт. «Локомотив» пять минут играет в большинстве, но казанцы отбились. И вскоре очередной шедевр — передачу не глядя с разворота сделал капитан «Ак Барса» Данис Зарипов. Ну а Станислав Галиев отблагодарил мудрого коллегу за удобный пас точным кистевым броском, 0:3. Почти половину второго периода, 9 минут из 20, гости провели в меньшинстве, но это не помогло ярославцам.

В третьем периоде гости продолжили владеть инициативой. И спокойно довели игру до очередной, уже шестой подряд победы при безмолствовавших трибунах, прекрасно понимавших большое превосходство гостей. Точку в игре поставил Петров, добивший шайбу после своего же сольного прохода, 0:4.

«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1). Шайбы забросили: Фисенко (2, 24), Галиев (33), Петров (57). Штраф: 9-34.

«Ак Барс»: Билялов. Яруллин — Викстранд, Азеведо — Кормье − Петров; Ожиганов — Журавлёв, Галиев — А.Галимов — Зарипов;

Педан — Хенкель, Фисенко — Основин — Лукоянов; Лямкин, Э.Галимов — Ткачёв — Фрэттин; Марушев.

После 14 матчей в активе казанцев стало 24 очка, первое место на «Востоке». В следующем туре 11 октября на своем льду «Ак Барс» примет лидера Западной конференции, столичный ЦСКА, действующего обладателя Кубка Гагарина.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.