Любителей прокатиться на крыше авто по Казани оштрафовали

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Любителей прокатиться на крыше автомобиля «Лада» по Казани оштрафовали. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

На днях в соцсетях появился видеоролик, на котором трое молодых людей, сидя на крыше «Лады», едут по улице Вишневского.

«В результате розыскных мероприятий водитель автомобиля был установлен. Им оказался 33-летний житель Казани. Правда, мужчина отрицал, что именно его авто передвигалось в тот день по Вишневского», – рассказали в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

Позже было установлено, что эта же машина в тот же день совершила аналогичное нарушение на проспекте Победы.

В отношения водителя и пассажира легковушки были составлены протоколы об административном правонарушении. Теперь молодым людям придётся заплатить штрафы.



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