Хоккеистки казанского «Динамо-ГАП» потерпели третье поражение в сезоне

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Сегодня команда «Динамо-Гипронииавиапром» потерпела поражение от одноклубниц из Электростали в матче регулярного чемпионата России по хоккею на траве среди женских команд со счетом 1:2. Игра прошла на поле казанского Центра хоккея на траве.

Гости открыли счет в матче: отличилась Кристина Шумилина. Хозяйки поля ответили на это забитым мячом в исполнении Тамары Ивановой. Однако последнее слово оказалось за гостями, и окончательный итог встречи установила нападающая из Электростали Светлана Ерошина. 1:2 — домашнее поражение казанских хоккеисток — всего лишь третье сезоне.

Накануне эти команды также играли в Казани. Встреча завершилась с аналогичным счётом, но в пользу хозяек.

Присутствовавший на игре президент Федерации хоккея на траве РТ Борис Павлов поделился впечатлениями о концовке сезона в беседе с корреспондентом ИА "Татар-информ«.«Наши планы на сезон — победы в турнирах. Мужской команде это уже удалось. Они стали 17-кратными чемпионами России — это выдающийся результат. От женской команды мы также ждем победы в чемпионате. Им это по плечу, ведь команду возглавляет опытный наставник Валентина Апельганец, которая смогла создать боеспособный коллектив, он по праву занимает сегодня лидирующие места в национальном чемпионате», — подчеркнул Павлов.

Несмотря на поражение, казанский клуб досрочно стал победителем регулярного чемпионата, в котором командам осталось провести по два матча. После чего стартует «финал четырех», победитель которого и станет чемпионом России по хоккею на траве женских команд.

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