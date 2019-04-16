(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Алина Айдарова). В России создан Союз мусульманских врачей и медицинского персонала. В организацию могут вступать мусульмане, имеющие медицинское образование. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил президент союза Рамиль Хисамов.

«Союз был образован с целью удовлетворения запроса общества, оказания халяльной медицинской помощи, соответствующей канонам ислама. Мы будем объяснять, как правильно питаться, спать, жить согласно Сунне. Есть хадис: отводите одну часть желудка для пищи, еще одну — для воды, третью — для воздуха. Что касается сна, надо спать на правом боку головой к Кибле, потому что если спать на левом боку, то это нагрузка для сердца», — рассказал Рамиль Хисамов.

Президент Союза мусульманских врачей также отметил пользу намаза для поддержания физического здоровья организма. «Совершая намаз, мусульманин, во-первых, выполняет обязательное по исламу действие. А во-вторых, это физическая зарядка для организма», — пояснил он.

Союз мусульманских врачей образован 18 сентября 2019 года. В организацию могут вступать студенты медицинских вузов, врачи со средним и высшим образованием. Одно из условий — член Союза должен быть мусульманином. Сегодня о желании вступить в организацию заявили уже около 80 медицинских работников.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.