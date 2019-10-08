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Татар-информ

8 октября 2019, 19:13

Происшествия

Минздрав РТ: жизни ребенка, изрезанного матерью в Челнах, ничто не угрожает

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Происшествия

Минздрав РТ: жизни ребенка, изрезанного матерью в Челнах, ничто не угрожает

Мальчика доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В пресс-службе Минздрава РТ сообщили о состоянии мальчика, которого 6 октября изрезала ножом 32-летняя мать.

«Мальчика привезли в ДРКБ Челнов на реанимобиле. Пациента сопровождали руководитель службы реанимации ДРКБ и врач-анестезиолог. В данный момент мальчик находится в реанимации. Он в сознании, угрозы жизни нет», — сообщили в Минздраве РТ.

Сейчас врачи Детской республиканской клинической больницы проводят комплекс необходимых мероприятий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь на 6 октября женщина поссорилась с супругом, и тот ушел из дома. После этого челнинка схватила нож и несколько раз ударила им сыновей, а потом безуспешно попыталась покончить с собой. Младший – двухлетний мальчик – скончался на месте. За жизнь старшего борются врачи. 

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