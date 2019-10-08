Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). С 1 января туалеты на железнодорожных вокзалах в России станут бесплатными для всех. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу дирекции вокзалов.

Решение было принято из-за регулярных жалоб граждан на стоимость этой услуги.

«Примерно 20% от всех обращений так или иначе носили негативный характер в отношении стоимости услуги “санитарная комната”. Кроме того, по результатам анализа финансовых показателей на 87 вокзалах данная услуга показала убыточность», — рассказали в дирекции.

Бесплатные туалеты помогут повысить уровень удовлетворенности посетителей вокзалов, уверены в пресс-службе.

Сейчас туалетом на вокзале можно воспользоваться бесплатно при наличии билета на поезд, который либо пришел не более часа назад, либо стоит на станции, либо отправится в ближайшие три часа. Кроме того, есть ряд льготных категорий, которым билет для бесплатного посещения туалета не нужен.

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