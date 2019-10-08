Менделевич: 2% преступлений совершают люди с психическими заболеваниями

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Только 2,4% преступлений совершают люди с психическими отклонениями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал директор Института исследований проблем психического здоровья, эксперт ВОЗ Владимир Менделевич.

«Если мы не сделаем так, чтобы общество взяло на себя ношу помощи и проявления милосердия таким людям, мы не сдвинем ничего. Мы так и будем бояться того, что психически больной человек — это преступник. Хотя только 2,4% преступности относится к людям с психическими заболеваниями», — отметил врач.

Уже больше полугода психиатры и другие специалисты Москвы, Санкт-Петербурга и Казани обсуждают и знакомятся с программами реабилитации и поддержки людей с психическими заболеваниями в ПФО.

Экспертам удалось собрать электронный каталог из 773 организаций по реабилитации.

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