(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). По шесть с половиной лет лишения свободы дали подросткам, забившим насмерть мужчину в Альметьевске, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Двое подростков в возрасте 14 и 15 лет признаны виновными по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Суд назначил каждому по шесть с половиной лет заключения», — уточнил Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ночь с 3 на 4 июля двое пьяных подростков попросили закурить у нетрезвого 48-летнего мужчины. За отказ, они повалили его на землю и начали избивать. От полученных травм он скончался на месте.

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