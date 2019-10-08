Экологи Татарстана «раскулачивают» захватчиков берега Волги в селе Лабышка

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Сразу нескольких захватчиков береговой зоны на Волге, оградивших доступ к реке заборами, обнаружили экологи Татарстана в селе Лабышка Камско-Устьинского района. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Обследована территория села Лабышка Камско-Устьинского района. По улице Светлая инспекторы Управления государственной инспекции экологического надзора и Заволжского территориального управления Минэкологии РТ зафиксировали сразу несколько фактов ограничения свободного доступа к Куйбышевскому водохранилищу», — сказано в сообщении.

Участники рейда обнаружили, что в трехметровой зоне от береговой линии на площади 1687 кв. метров возведено металлическое ограждение, обнаружен фундамент на расстоянии 14 и 25 метров от воды. Кроме того, установлен пирс на самом водном объекте. Все материалы проверки переданы в Управление Росприроднадзора по РТ для принятия оперативных мер.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.