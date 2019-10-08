Три района Казани на время останутся без электричества

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Завтра, 9 октября, часть жителей Ново-Савиновского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В Ново-Савиновском районе города с 9 до 17 часов света не будет в домах №№ 37, 41 и 45 по улице Адоратского.

В Приволжском же районе отключения электроэнергии будут производиться в разное время. Так, с 8 до 17 часов оно затронет дома №№ 9 и 15 по улице Нурсултана Назарбаева. При этом с 8 до 18 часов электричество отключат в Казанском политехническом колледже (ул. Авангардная, д. 85) и общежитиях ЗАО «Кварт» (ул. Авангардная, дд. 87 и 91), а также в домах № 89 по улице Авангардная, №№ 2, 3, 4, 5, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 по улице Деревня Универсиады, №№ 33, 35, 37, 39, 39а, 41 и 43 по улице Рихарда Зорге, №№ 38 и 40 по улице Братьев Касимовых.

Кроме того, с 8 до 19 часов без света останутся дома частного сектора поселка Алтан, расположенные по улицам Серле и Заветная.

В Советском районе электроэнергии не будет с 9 до 18 часов – в домах №№ 11 и 15 (где расположен детский сад № 7) по улице Чингиза Айтматова. В это же время отключение затронет дома в поселке Малые Дербышки, расположенные по улицам Вишневый сад, Березовая, Школьная и Услонская, а также участки в садовых некоммерческих товариществах «Виктория-материк», «Виктория-остров», «Вишенка», «Весна-78» и «Казанец».

Как и ранее, отключения будут связаны «с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», пояснили в пресс-службе Сетевой компании.

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