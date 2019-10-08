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Татар-информ

8 октября 2019, 16:25

Экономика и финансы

«Пятёрочка» начала реализацию новой концепции торговой сети

Экономика и финансы

«Пятёрочка» начала реализацию новой концепции торговой сети

Первый магазин в новой концепции площадью 360 кв. метров уже открылся в столице России.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Новая концепция торговой сети разработана с учётом современных трендов в дизайне, внутренней архитектуре и ожиданиях покупателей.

«В новой концепции мы воплотили наше представление о том, каким сегодня должен быть магазин у дома, чтобы сделать лучше жизнь всех, кто живет рядом и работает в нем. Мы надеемся, что более эргономичная внутренняя архитектура, дружелюбный дизайн и новый уровень свежей продукции при тех же низких ценах создадут действительно приятную атмосферу в магазине и будут приносить удовольствие от покупок», — подчеркнул генеральный директор торговой сети «Пятёрочка» Сергей Гончаров.

Среди значимых изменений — особый акцент на свежей, включая овощи и фрукты, и готовой продукции, создание отдельной зоны с кофе и свежевыжатым апельсиновым соком, где можно зарядить гаджеты, собственная пекарня и сезонная зона.

В оформлении нового магазина использованы натуральные материалы, преобладает тёплая цветовая гамма. Изменилась навигация, которую разработали на основе базовых покупательских маршрутов. Кроме того, в новом магазине установили пять касс самообслуживания, что позволяет разгрузить кассовую зону и увеличить эффективность работы торговой точки.

Особое внимание торговая сеть «Пятёрочка» уделяет экологическим инициативам — в частности, в новом универсаме установлен фандомат для вторичной переработки пластиковой и алюминиевой тары.

До конца текущего года «Пятёрочка» намерена открыть ещё шесть концептуально новых магазинов в Москве и Московской области. С начала 2020 года постепенно будут обновляться магазины во всех регионах присутствия сети.

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