За добычу ОПИ на Каме судоходная компания заплатит штраф в размере 800 тыс. рублей

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Штраф в размере 800 тыс. рублей заплатит судоходная компания в Татарстане за безлицензионную добычу общераспространенных полезных ископаемых на Каме. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Экологи совместно с участковым уполномоченным МВД по Рыбно-Слободскому району был совершен выезд на реку Кама. В ходе рейда была выявлена безлицензионная добыча общераспространенных полезных ископаемых. В отношении юрлица составлен административный протокол по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ „Пользование недрами без лицензии на пользование недрами“», — сказано в сообщении.

Нарушителю предстоит заплатить штраф в размере 800 тыс. рублей. Обязательным условием лицензии на осуществление добычи ОПИ на воде является подключение судна к единой государственной информационной системе ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Такая система позволяет отслеживать границы каждого судна, земснаряда в режиме реального времени и исключать добычу за ее пределами. Пользование недрами с нарушением условий также влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ. Данное нарушение чревато для юрлиц штрафом в размере до 500 тыс. рублей.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.