Главный редактор «Эха Москвы» приедет к Минниханову, чтобы обсудить передачу по изучению татарского

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в среду планирует посетить Татарстан, чтобы совершить ряд встреч с руководителями республики. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Лечу в Казань. Завтра запланирована встреча с мэром Ильсуром Метшиным (интервью), затем с Президентом Рустамом Миннихановым. Послезавтра надеюсь встретиться с Минтимером Шаймиевым. Соскучился», – написал Венедиктов.

В беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова подтвердила, что руководитель республики планирует встречу с Венедиктовым. «Такая встреча завтра у Президента Татарстана действительно запланирована в первой половине дня. Ожидается, что среди обсуждаемых вопросов будет затронута тема радиопередачи по изучению татарского языка, которая выходит на радио "Эхо Москвы"», – отметила Лилия Галимова.

В августе 2018 года в эфире радио «Эхо Москвы» появилась передача «Говорим по-татарски», которая помогает татарам Москвы сохранить родной язык. Ведущими выступают заместитель главного редактора «Эха Москвы» Максим Курников и руководитель курсов татарского языка «Умарта» при Региональной татарской национально-культурной автономии Москвы Лилиана Сафина.

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