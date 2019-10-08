Работы художников с психическими заболеваниями из России представят на выставке в Париже

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Картины художников-аутсайдеров из России представят на всемирно известной выставке в Париже Outsider Art Fair. Таким образом общественная организация помощи людям с ментальными особенностями «Аутсайдервиль» уже не первый год поддерживает и социализирует людей с психическими заболеваниями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала руководитель региональной общественной организации помощи людям с ментальными особенностями «Аутсайдервиль» Ольга Фоминых.

«Наша задача заключается также и в том, чтобы у каждого человека с подобными нарушениями и с творческим потенциалом были свои поклонники, ценители, чтобы его работы были представлены и в России, и за рубежом. В октябре мы летим на очень важное мероприятие в Париж — Outsider Art Fair. Огромное количество работ наших ребят будут представлены там. И, конечно, конечная наша задача — чтобы люди могли зарабатывать на своем творчестве. На эти деньги они могут и материалы для творчества покупать, и коммунальные услуги оплачивать. Насколько это получается системно — сложно сказать. Но мы активно работаем», — объяснила специалист.

Парижская выставка — это версия Нью-йоркского смотра, который проходит вот уже 20 лет. Outsider Art Fair была основана Сэнфордом Смитом, с 1993 года на ней выставляются художники-аутсайдеры со всего мира.

Известно, что из Приволжского федерального округа на выставку поедут работы одного художника.

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