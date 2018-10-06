В Татарстане стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла на 14,1%

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). За год цены на вторичное жилье в Татарстане выросли сильнее, чем в других крупнейших регионах России – квадратный мер подорожал на 14,1%. Об этом сообщает портал «Авито Недвижимость».

При этом «в III квартале 2019 года цена квадратного метра на вторичном рынке по сравнению со II кварталом этого года увеличилась на 0,26%», отмечается в сообщении.

В III квартале 2018 года в среднем по республике квадратный метр «вторички» стоил 41 тыс. 229 рублей, во II квартале 2019-го – 46 тыс. 929 рублей, а в III квартале 2019-го – уже 47 тыс. 53.

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