Программы реабилитации в ПФО людей с психическими болезнями представят завтра в Казани

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Различные программы по реабилитации страдающих психическими заболеваниями завтра в Казани представят 773 организации. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова.

«Мы анализировали все, что есть в субъектах. Составили электронный каталог организаций Приволжского федерального округа, оказывающих помощь людям с психическими особенностями. Это совершенно разные программы. И предоставляющие возможность заниматься спортом, и делающие все, что касается арт-терапии, и танцевальные студии, и трудовые мастерские. Технологий очень много. В каждом регионе есть уникальные направления», – отметила Треушникова.

Программы реабилитации людей с психическими заболеваниями более полугода изучали эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Завтра в 10 часов утра фестиваль реабилитационных программ «Другие?» откроется на Казанской ярмарке.

«На фестивале будут выступать инклюзивные коллективы из разных регионов. Из Казанской психиатрической больницы, к примеру, будет театральный коллектив», – добавила президент Союза охраны психического здоровья.

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