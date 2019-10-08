Уличного гонщика на полтора года лишили прав за сбитого инспектора ДПС в Казани

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Уличного гонщика на полтора года лишили прав за сбитого инспектора, сообщили в Муниципальной службе полка ДПС Казани.

«В мае вечером 19-летний парень за рулем "Мазды", на которой красовался логотип сообщества любителей скоростной езды, проигнорировал требования автоинспекторов об остановке. В процессе погони юноша сбил инспектора ДПС на патрульном мотоцикле», — напомнили в организации.

В итоге Кировский районный суд Казани лишил автовладельца прав на полтора года.

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