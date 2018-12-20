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Татар-информ

8 октября 2019, 17:12

Экономика и финансы

«Я всегда хотела работать законно»: самозанятые РТ о бизнесе и преимуществах нового налога

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Экономика и финансы

«Я всегда хотела работать законно»: самозанятые РТ о бизнесе и преимуществах нового налога

Фото: архив

На новый налоговый режим в Татарстане перешли уже более 32 тысяч человек.

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Татарстанские самозанятые назвали основным преимуществом нового налогового режима возможность работать официально и честно. Об этом они сообщили в интервью ИА «Татар-информ».

«Для меня вопрос о том, регистрироваться самозанятой или нет, вообще не стоял. Я всегда хотела работать законно. Я принимала участие во встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и зарегистрировалась с первых дней введения нового налога, потому что хочу работать честно и платить налоги», — поделилась кондитер-декоратор Зульфия Файзрахманова.

Зульфие Файзрахмановой 57 лет. Готовка увлекла ее еще в 12-летнем возрасте. Однако на заказ она начала печь только шесть лет назад. «Скоро у меня шестилетие моего первого торта», — отметила кондитер. 

«Что мне дал мне новый налоговый режим? Теперь я не боюсь. Раньше у меня была группа во „ВКонтакте“. Одно время туда начали писать странные люди, может быть, они не были связаны с налоговиками, но я испугалась и закрыла группу. В Instagram я брала заказы только у постоянных клиентов и их знакомых, просто так человек не мог заказать у меня торт. Сейчас я могу работать спокойно, клиентов стало очень много. Я выдаю чеки, и у людей появилось ко мне больше доверия», — рассказала она. 

С Зульфией Файзрахмановой согласна и другая самозанятая из Казани — Ольга Ананич, которая занимается рукоделием, продает аксессуары для волос из фоамирана и атласных лент, создает сладкие букеты и композиции из конфет, а также проводит мастер-классы по изготовлению украшений.

«Благодаря самозанятости я могу делать это официально. Никто ко мне не подойдет и не скажет, что я занимаюсь незаконной предпринимательской деятельностью. Как говорится, комар носа не подточит — все по-честному и официально», — подчеркнула преимущества самозанятости Ольга Ананич. 

Она рассказала, что изначально не планировала заниматься бизнесом — творила только для личного пользования, для своих трех дочек. Однако постепенно количество изделий увеличивалось, и их надо было куда-то сбывать — женщина задумалась об их продаже. Как раз в это время она узнала о новом налоговом режиме и решила попробовать. 

«Я зарегистрировалась через приложение „Мой налог“ и теперь развиваюсь в этой отрасли: участвую в ярмарках и маркетах, провожу мастер-классы для детей и взрослых на частных днях рождения и корпоративах», — добавила Ольга Ананич. 

Налог на профессиональный доход, или налог для самозанятых, появился в Татарстане с января этого года. Всего на данный режим перешли уже более 32 тыс. жителей республики. Гражданин может выбрать новый налоговый режим, если он получает деньги напрямую от заказчиков и не нанимает работников по трудовому договору. Помимо Татарстана, налог тестируют еще в трех регионах — Москве, Московской и Калужской областях. 

Самозанятый платит 6% от выручки, если работает с юридическими лицами. Взамен он получит налоговый вычет в размере 2%, но не больше 10 тыс. рублей. Если самозанятый работает с физлицами, то он отдаст государству 4% от выручки и сможет вернуть вычет в размере 1%. При доходах свыше 2,4 млн рублей в год самозанятый должен регистрироваться как ИП или платить НДФЛ.

Более полную информацию можно найти на сайте www.tvoedelo.pro.

 

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