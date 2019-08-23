Казань вошла в топ-20 городов по уверенности в качестве медицины

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Казань вошла в топ-20 городов России по количеству жителей, уверенных в качестве медицинского обслуживания. Рейтинг составлен Финансовым университетом при Правительстве РФ, сообщает пресс-служба вуза.

Перечень составлен на основе данных социологических опросов, проведенных летом и осенью 2019 года в городах с населением более 250 тыс. человек.

Казань по общему индексу качества медобслуживания разместилась на 13-м месте, опередив Сургут, но уступив Химкам. Первые три позиции заняли Тюмень, Москва и Грозный.

При этом удовлетворены качеством получаемого медицинского обслуживания 68% жителей столицы Татарстана, а не обращались за медпомощью в другие регионы или за границу – 78%. Последние два-три года не сталкивались с нехваткой средств на медуслуги 58% из них, а с недостатком денег на покупку необходимого лекарства – 57%. Кроме того, 71% казанцев не имел ни повода, ни желания подавать на врача или больницу в суд, а 26% из них уверены, что медицинских учреждений в городе достаточно.

Набережные Челны также попали в число российских городов, жители которых наиболее удовлетворены качеством медобслуживания. Автоград оказался на 40-м месте.

«Анализ полученных данных, к сожалению, не показывает прогресса в оценках населением качества медицинского обслуживания. Это потребует приложения дополнительных усилий на этом направлении, чтобы обеспечить достижение целей развития, поставленных в Национальных проектах», – подвели итог проведенному исследованию в Финансовом университете при Правительстве России.

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