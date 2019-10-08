Открытия Нобелевских лауреатов помогли КФУ найти новую планету и легли в основу курса космологии

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Научные достижения лауреатов Нобелевской премии в области физики за 2019 год помогли ученым из КФУ открыть новую планету, а также стали основой для университетского курса космологии. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Ильфан Бикмаев.

Первую часть премии получат Дидье Кело и Мишель Майор за открытие первой экзопланеты в 1995 году. В дальнейшем их работа позволила обнаружить более 4 тыс. планет в галактике Млечный Путь.

«Наблюдения Дидье Кело и Мишель Майор дали толчок к составлению программ по поиску планет около других звезд в обсерваториях мира. К настоящему времени обнаружено 4 тыс. планет около 3 тыс. звезд. КФУ совместно с турецкими партнерами, Академией наук РТ, японскими коллегами уже в течение 12 лет реализует программу поиска возле звезд-гигантов с использованием телескопа, который установлен в Турции. В 2017 году нам удалось найти планету около одной из звезд, которые находятся на расстоянии 200 световых лет от Солнца», — рассказал Ильфан Бикмаев.

Вторым лауреатом Нобелевской премии этого года стал профессор Принстонского университета Джеймс Пиблс. Он был одним из тех, кто предсказал существование реликтового излучения, заполнившего пространство после Большого взрыва, и ячеисто-сетчатую структуру Вселенной.

«Сейчас это основы курса космологии — крупномасштабная структура Вселенной. В 1965 году об этом еще никто не знал, он написал об этом в своих трудах, а с тех пор все наблюдения подтверждали его предсказания в этой части», — отметил Ильфан Бикмаев.

Церемония награждения Нобелевских лауреатов состоится Стокгольме 10 декабря, в день смерти основателя премии — шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

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