Старейший долгострой Казани ЖК «Миллениум Сити» сдадут до конца года

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). Строительство долгостроя ЖК «Миллениум Сити» выходит на финишную прямую. В понедельник, 14 октября, документы по объекту отправят на итоговую проверку в Инспекцию государственного строительного надзора Татарстана, сообщает фонд поддержки дольщиков РТ.

«Генеральный директор компании-подрядчика [строительной компании „Бриз“] Андрей Беляков сообщил, что 14 октября 2019 года планируется подать документы на итоговую проверку в Инспекцию государственного строительного надзора Республики Татарстан», — говорится в сообщении.

ЖК «Миллениум Сити» начала строить в 2004 году компания «Маг-Строй» Рашида Аитова, подконтрольная «Свею». Ожидалось, что многоэтажку возведут к тысячелетию Казани, но застройщик обанкротился, а объект признали проблемным. Его включили в «дорожную карту» Татарстана, а для достройки дома дольщикам предложили создать жилищно-строительный кооператив.

В феврале прошлого года за проблемный объект взялась компания Андрея Белякова «Бриз». Деньги для завершения «Миллениум Сити» предоставил фонд поддержки дольщиков РТ. Долгострой обещают закончить в этом году, спустя 15 лет после начала строительства.

«Дом планируется сдать уже в этом году. После завершения всех работ на объекте и сдачи дома, ключи от своих долгожданных квартир получат более 200 человек», — говорится в сообщении.

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