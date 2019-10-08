В Нижнекамске появятся музей под открытым небом

(Казань, 8 октября, «Татар-информ»). В Нижнекамске на финишную прямую выходит реализация социально-значимого проекте. Первая очередь капитальной реконструкции улицы Баки Урманче будет завершена в ближайшие сроки, передает «НТР 24».



Уже этой осенью жители и гости города смогут в полной мере насладится прогулками по променаду и полюбоваться по пути граффити в виде портрета знаменитого художника.



Также у нижнекамцев появится возможность отдохнуть на семи тематических площадках, где расположены пилоны, рассказывающие о биографии и творчестве легендарного скульптора и живописца.



Баки Урманче станет первой нижнекамской улицей – своего рода музеем под открытым небом. Авторы этого масштабного проекта утверждают, что здесь будет не просто красиво, а информативно и познавательно.



Работы на улице Баки Урманче выполнены на 90%. Строителям осталось установить малые архитектурные формы и освещение. Планируется также продолжить нанесение граффити на стены домов.

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