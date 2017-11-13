Около 8 тыс. жителей Татарстана ежегодно заболевают психическими расстройствами

(Казань, 8 октября, «Татар-информ», Валерия Белова). Каждый год 8-8,5 тыс. человек в Татарстане заболевают психическими расстройствами. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала главный внештатный психиатр Министерства здравоохранения РТ Татьяна Гурьянова.

«В государственной психиатрической службе Татарстана зарегистрированы сегодня более 85 тыс. лиц с психическими расстройствами. Ежегодно впервые психическими расстройствами заболевают 8-8,5 тыс. человек», – объяснила специалист.

Кроме того, спикер добавила: «Инвалидами являются 36,5 тыс. людей. Они нуждаются в поддержке государства».

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